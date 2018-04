Descarga elétrica mata engenheiro na Linha Amarela do Metrô

SÃO PAULO - Um engenheiro a serviço do Consórcio Via Amarela morreu eletrocutado na futura estação Fradique Coutinho do Metrô, em Pinheiros, zona oeste da capital, por volta da uma hora da madrugada desta terça-feira, 1. Ricardo Gomes Martins, 48 anos, teria encostado sem querer em um equipamento energizado e levou uma descarga de 20 mil volts, que o matou na hora.

Martins operava um aparelho chamado "feeder", que controla a energização das linhas do metrô, quando escorregou e encostou numa barra de ferro energizada, segundo depoimento de testemunhas à Polícia Civil. Ele trabalhava para uma empresa terceirizada contratada pela Alston, umas das integrantes do Consórcio Via Amarela, segundo a assessoria da Via Quatro.

O Consórcio Via Amarela, que constrói a Linha 4-Amarela, divulgou nota lamentando a morte do engenheiro, um "profissional de larga experiência", e disse que tomará as providências cabíveis e dará o apoio necessário à família. O delegado do 14º Distrito Policial, em Pinheiros, Mauro José Artur, instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.