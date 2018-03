Desapropriação será equivalente a 12 Ibirapueras Além do impacto na área de APP, duas nascentes de córregos serão aterradas e 82 hectares de vegetação nativa terão de ser suprimidos para a ampliação do Aeroporto de Viracopos. A maior parte dessas árvores está nas comunidades rurais que vão ser desapropriadas para a obra. No total, serão 18,8 km2 de desapropriações - o equivalente a 12 Parques do Ibirapuera.