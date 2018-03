Desapropriação de imóveis para projeto habitacional no centro deve sair este mês

SÃO PAULO - O governo do Estado pretende publicar, até o fim do mês, decretos de desapropriação de cerca de 500 imóveis na região central que serão destinados à criação de 20 mil unidades habitacionais para famíliias que ganham até 10 salários mínimos, como parte do programa Casa Paulista.

O projeto foi apresentado no início da tarde desta terça-feira, 4, como um dos exemplos de como grandes projetos podem mudar a vida nas cidades durante o New Cities Summit (Comitê das Novas Cidades), evento internacional que começou nesta terça no Parque do Ibirapuera.

O secretário estadual de Habitação, Sílvio Torres, afirmou que serão necessários investimentos de R$ 4,6 bilhões, divididos entre os governos federal, estadual e municipal, além da iniciativa privada. "A consulta pública do edital termina dia 9. Após fazer os ajustes, devemos publicar a licitação até o fim do mês."

A previsão do governo é contratar a construção dos empreendimentos em outubro, para que as primeiras unidades sejam entregues a partir de dois anos. Os prédios do Casa Paulista devem ficar próximos a estações de trem e metrô e devem prever outros usos, além do residencial. Em troca da construção, as construtoras poderão explorar economicamente os edifícios entre 14 e 20 anos.