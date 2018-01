Desaparecido não ia à escola há uma semana

O afastamento de Joaquim aconteceu por causa do diagnóstico de diabete, que o levou a um período de adaptação. A mãe optou por mantê-lo em casa durante um tempo para acompanhá-lo de perto, segundo a direção da escola.

No colégio, o menino nunca teria apresentado nenhum sinal de maus-tratos ou se queixado da família. O motivo de ter ficado em casa nos últimos dias seria, principalmente, por causa das doses de insulina que precisava tomar com frequência.

Ontem, os bombeiros encerraram o quarto dia de buscas ao menino sem nenhuma novidade. A procura deve continuar hoje no Rio Pardo, onde vai parar o córrego que passa perto da casa de Joaquim. Um novo rumo nas investigações poderia surgir com o depoimento de uma testemunha que foi ouvida ontem à tarde. Entretanto, ela não acabou acrescentando nada que mudasse as apurações do caso.

Ligações. A Polícia Civil pediu a quebra do sigilo telefônico da mãe e do padrasto. Foi ele quem teria visto o menino pela última vez. O objetivo é obter novas pistas para se chegar ao garoto. A Justiça ainda não se pronunciou sobre a solicitação. Anteontem, o pedido de prisão temporária dos dois foi negado.