Desalojados do incêndio no Jaguaré deixam o prédio do CDHU

Daniela do Canto, da Central de Notícias, e Cristiane Bomfim, do Jornal da Tarde ,

As famílias que invadiram o prédio de um conjunto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) na Avenida Alexandre Mackenzie, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 12, desocuparam o local. Por meio de um cadastramento, a Prefeitura deve identificar e dar auxílio aos integrantes do grupo que moravam na Favela Diogo Pires, destruída por um incêndio na noite do domingo, 11.

Veja também:

Soninha Francine faz desabafo no Twitter

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fotos da tragédia

Fotos dos desabrigados

O incêndio na favela Diogo Pires começou por volta das 17h50 e atingiu, segundo o Corpo de Bombeiros, uma área de cerca de 800 metros quadrados, o que exigiu o trabalho de 85 bombeiros e 26 viaturas no combate ao fogo. Três pessoas foram atendidas ontem, no Pronto-Socorro da Lapa, mas sem ferimentos graves.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas 5% da área de dois mil metros quadrados da favela escapou de ser atingida pelas chamas, que destruíram mais de cem barracos. Ainda segundo a corporação, não houve vítimas. As causas do fogo são desconhecidas, mas moradores alegam que ocorreu curto-circuito em uma fiação.

(Com Agência Estado)