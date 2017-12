Desafio é evitar que essas habitações virem guetos Foram décadas de soluções equivocadas e custosas, que fizeram arquitetos e urbanistas repensarem as propostas habitacionais para a cidade. "Hoje, mais importante do que a metragem é pensar como esses conjuntos vão se inserir na cidade para evitar que essas habitações se transformem em guetos", diz o arquiteto Paulo Bastos, que faz a urbanização do Jardim Júlia, na zona sul.