Desabamento mata um e deixa pelo menos dois feridos em SP

Um operário morreu e outros dois ficaram feridos na tarde desta terça-feira, 23, após serem soterrados em uma obra do Governo de São Paulo. Eles trabalhavam na construção de um muro de contenção na unidade Capão Redondo do Fábricas de Cultura, na zona sul da capital, quando houve um deslizamento de terra. Uma das vítimas morreu no local. Mais de uma hora depois do acidente, os bombeiros resgataram as outras duas com ferimentos leves e as levaram para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, na região metropolitana.

O programa Fábricas de Cultura consiste na criação de espaços nas periferias da cidade para oferecer atividades artísticas e culturais para jovens. A Secretaria de Estado da Cultura lamentou o ocorrido e informou que determinou a suspensão da obra para investigar as causas do acidente e avaliar as condições de segurança necessárias para a sua continuidade. Segundo a pasta, a obra estava sob responsabilidade da construtora Simioni & Viesti. Vencedora da licitação aberta em 2006, ela contratou uma empresa especializada em serviços de contenção para erguer o muro que, de acordo com a secretaria, cumpria "todas as normas de segurança exigidas".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bombeiros trabalham no resgate de vítimas no acidente que ocorreu nesta tarde. Foto: Tiago Queiroz/AE

Atualizado às 22h33