Desabamento em obra em Osasco tem vítimas com ferimentos leves

SÃO PAULO - Um desabamento em uma obra de construção aconteceu por volta das 11 horas deste sábado, 11, no bairro Vila Menck, em Osasco. Cinco vítimas foram retiradas com ferimentos leves dos escombros e mais cinco pessoas presentes no momento do acidente saíram ilesas.

Os feridos foram encaminhados para um hospital da região. Segundo o Corpo de Bombeiros, 14 carros e um helicóptero Águia foram enviados ao local. Por volta do meio dia, os bombeiros fazem uma vistoria no local a procura de possíveis vítimas.

O prédio será um futuro Centro de Distribuição do Grupo Pão de Açúcar. Segundo informações da rede varejista, a responsabilidade pela obra é da construtora Lune, de São Paulo.