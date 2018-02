Desabamento durante chuva mata um em Paraibuna-SP

SÃO PAULO - Um homem morreu soterrado na tarde deste sábado, 9, no bairro Jardim São Guido, em Paraibuna, no interior de São Paulo. No momento do incidente, chovia forte na região.

O desabamento, que aconteceu por volta das 16h30, atingiu dois imóveis. Um idoso também ficou ferido e foi levado para o pronto-socorro do município em estado grave. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Defesa Civil de Paraibuna, choveu cerca de 49 mm em 40 minutos. As casas foram interditadas pela Defesa Civil. As famílias estão na casa de parentes e amigos.