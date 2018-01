Desabamento deixa um morto e um ferido na zona sul

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na manhã desta quinta-feira, 9, após o desabamento da laje de uma obra na esquina das avenidas Yervant Kissajikian e Interlagos, no bairro Campo Grande, na zona sul de São Paulo.

De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 9h30 e o ferido foi encaminhado a um hospital da região com lesões leves.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também auxiliaram no resgate às vítimas.