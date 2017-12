Desabamento deixa um morto e três feridos

Uma mulher morreu e pelo menos três pessoas ficaram feridas no desabamento de um casarão, na madrugada de ontem, em Salvador. Até as 22 horas, bombeiros e homens da Defesa Civil tentavam resgatar um homem que continuava preso sob os escombros. A suspeita é de que as chuvas e mau estado de conservação do imóvel tenham contribuído para o acidente. Tombado pelo patrimônio histórico, o casarão de três andares constava da relação da Defesa Civil de imóveis com alto risco de desabamento.