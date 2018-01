Desabamento de parte do teto de loja deixa 3 feridos na zona norte de SP

SÃO PAULO - Três pessoas sofreram ferimentos leves devido à queda de parte do teto de uma loja da rede Magazine Luiza na zona norte de São Paulo, no início da noite desde sábado, 5. Conforme o Corpo de Bombeiros, uma funcionária da loja foi atingida, além de um homem de 46 anos e o filho dele, de 6, que estavam no local por volta das 19 horas. O estabelecimento fica na Avenida Guilherme Cotching, na Vila Maria, próximo à Marginal do Rio Tietê.

As causas do desabamento não são conhecidas até o momento. Parte do forro de isopor e telhas da cobertura caíram dentro da loja, segundo o relato dos bombeiros.

Os feridos foram encaminhados para observação no Pronto Socorro do Hospital Nipo-Brasileiro. Até o horário desta publicação, a assessoria de imprensa da rede de eletrodomésticos ainda não havia respondido ao contato da reportagem sobre o incidente.