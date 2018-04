Desabamento de palco deixa 20 feridos

O desabamento de um palco deixou ontem 20 pessoas feridas, no Parque de Exposições de Varginha, interior de Minas. A estrutura do palco caiu parcialmente quando a dupla Guilherme & Santiago se apresentava, por volta das 3 horas. O show era uma das atrações do Varginha Country Fest, evento que reuniu cerca de 15 mil pessoas no fim de semana. Com a queda de parte do palco, que tinha 300 metros quadrados e foi montado a cinco metros de altura, o show foi encerrado. Sobre o palco, foram montados dois camarotes. Um deles estava sobre a área que desabou. Houve muito tumulto, mas, apesar do susto, nenhuma das vítimas teve ferimentos graves. Todos os feridos foram levados para o Hospital Bom Pastor, de Varginha, e já haviam sido liberadas no fim da manhã. A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que tenha havido sobrecarga de peso no segundo camarote.