Desabamento em usina no interior de São Paulo deixa dois mortos

As chuvas se intensificaram no fim da tarde desta sexta-feira, 25, e causaram danos na região de Marília, distante cerca de 370 quilômetros de São Paulo. No município de Canitar, o desabamento na estrutura de uma usina de cana de açúcar em meio a um temporal deixou duas pessoas mortas e outras com ferimentos leves.

SÃO PAULO -

De acordo com informações da Defesa Civil Estadual, o desabamento aconteceu na altura do Km 4 da rodovia vicinal Gabriel Ligeiro. Três viaturas do Corpo de Bombeiros, cinco da Polícia Militar e duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar atendimento aos feridos.

A Defesa Civil informou que o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual do órgão, coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, e equipe estavam se deslocando na noite desta sexta ao município “para prestar apoio à população.” A chuva na região causou ainda queda de árvores e danos na rede elétrica.