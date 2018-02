Desabamento de construção mata um operário na Grande SP

Atualizada às 15h22

SÃO PAULO - O desmoronamento de um barranco em Osasco, na Grande São Paulo, matou um operário e feriu outro na manhã desta terça-feira. Segundo a Defesa Civil de Osasco, os dois trabalhavam na construção de um conjunto habitacional da incorporadora Mendes Salge, na Rua José Timóteo da Silva, no número 3000, com a Adão Ronaldo da Silva, no Jardim Cirino. A empresa tem 19 empreendimentos na cidade.

A dupla realizava uma fundação quando a trepidação das máquinas e o solo encharcado fizeram com que a terra cedesse. Cães da Defesa Civil e duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local auxiliar as buscas. A corporação conseguiu resgatar um dos operários com vida, que foi encaminhado ao Hospital das Clínicas no helicóptero da Polícia Militar.

O outro funcionário foi retirado da terra inconsciente e já com a pele arroxeada. Os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele morreu no local. As duas vítimas tinham entre 30 e 40 anos e as identidades não foram reveladas. Não há informações sobre o estado de saúde do operário ferido.

Os funcionários da construtora Mendes Salge, responsável pelo empreendimento Canadá Residence, disseram que "não estão autorizados a passar nenhuma informação" e a direção da construtora não estava disponível para entrevista nesta terça-feira. O local foi interditado pela Defesa Civil mesmo com os alvarás de construção legalizados e autorizados.

A Polícia Civil instaurará inquérito policial, para isso contarão com os laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para apurar possíveis irregularidades na execução das obras, bem como os responsáveis pelo incidente.