Dersa mantém prazo para obra na Tamoios A Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa) afirmou ontem que a duplicação da Rodovia dos Tamoios, uma das principais rotas para o litoral norte, não sofrerá um novo atraso. Segundo a Dersa, o início das obras está mantido para março de 2012. A Assessoria de Imprensa da estatal disse ter ocorrido um "equívoco" nas afirmações de um representante do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Em audiência pública na semana passada, ele disse que as obras começariam no segundo semestre de 2012.