Dersa diz que trevo vai aliviar Marginal do Tietê, não piorar

Sobre as alterações sugeridas para não provocar impacto nos parques, a empresa diz que as "otimizações do traçado" vêm sendo feitas desde os primeiros encontros com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Haverá o uso em alguns casos de pontes e viadutos mais longos ou com a extensão de túneis. A Dersa informou que vai criar os parques previstos na compensação ambiental simultaneamente às obras do Trecho Norte. A empresa também diz que o Estudo de Impacto Ambiental trata da realocação da população afetada, mas que pode ampliar as ações com a Prefeitura.