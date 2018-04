Dersa diz que obra ainda está na fase de discussão Questionada sobre os pedidos de alteração do traçado do Trecho Norte do Rodoanel, a Dersa informou que o processo está na fase de discussão do licenciamento ambiental, de competência do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). O Consema disse que as reivindicações serão analisadas, assim como as 67 manifestações de moradores feitas na última audiência pública, no dia 19.