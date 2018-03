Dersa afirma ter plantado 43 mil mudas em via A Dersa diz ter feito o plantio de 43 mil mudas na estrada-parque. Mas não há registros no Diário Oficial da Cidade. "Não há publicação, mas a constatação da Prefeitura do cumprimento da compensação", informou a assessoria do órgão. "A construção da segunda etapa da estrada-parque será objeto de convênio com a Prefeitura e com o Departamento de Água e Energia Elétrica (Daee), com repasse de R$ 78 milhões, saldo da compensação ambiental prevista", diz a Dersa. Ainda restam para o cumprimento da compensação pela obra da Marginal "o complemento com mais 20 mil mudas em local a ser indicado", diz. / D.Z. e R.B.