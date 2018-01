Derramamento de ácido interdita faixa da Cardeal Arcoverde

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A faixa exclusiva para ônibus da Rua Cardeal Arcoverde, na altura do número 720, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, foi interditada por volta das 7h30 desta sexta-feira, 19.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o vazamento de ácido fosfórico de uma oficina mecânica provocou o bloqueio.

Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) se dirigiam para a oficina por volta das 10 horas para dar início aos trabalhos emergenciais para contenção do vazamento do produto.