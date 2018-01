DER prevê mais 168 radares nas estradas estaduais de SP

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Mais 168 radares medidores de velocidade devem ser instalados nos próximos meses nos 22 mil quilômetros de estradas estaduais de São Paulo, segundo previsão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela gestão de fiscalização de velocidade das rodovias. Os equipamentos estão em processo de licitação. Outros 75 já estão em implantação, juntamente com 102 radares inteligentes.

Por enquanto, já estão em operação 227 radares entre fixos, estáticos e portáteis no Estado. De acordo com a Secretaria estadual dos Transportes, a intenção é coibir o excesso de velocidade, uma das principais causas de acidentes com vítimas. A secretaria também informou que em três anos foram aplicadas quase 10 milhões de multas nas estradas paulistas: em 2007, foram emitidas 2.854.478; em 2008, 3.669.257 e 2009, 3.402.356. Em média, 70% das multas são por excesso de velocidade.

Ainda segundo a pasta, o DER, a Polícia Rodoviária Estadual e as concessionárias, em conjunto, determinam a colocação de radares nas estradas concedidas. Para a implantação dos equipamentos de velocidades, os técnicos consideram uma série de aspectos, como volume de veículos, peculiaridade da pista, características geométricas, pontos com alto índice de acidentes e ainda trechos onde é necessário o controle de velocidade.