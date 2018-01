DER libera duplicação parcial de rodovia com atraso de dois anos

SOROCABA - Motoristas que transitavam nesta terça-feira, 11, pela rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Piracicaba e São Pedro, no interior de São Paulo, encontraram mais quatro quilômetros de pistas duplicadas. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou o trecho entre o km 181 e o km 185 com dois anos de atraso. Mesmo assim, a obra está incompleta, faltando estender a duplicação até o km 189. O gargalo no trânsito por causa do trecho de pista simples tem sido causa de acidentes.

As obras foram lançadas em fevereiro de 2014, mas começaram efetivamente apenas em agosto daquele ano. A entrega, prevista para setembro de 2015, foi adiada para março de 2016, mas não aconteceu. A empresa que tinha vencido a licitação desistiu dos serviços e houve necessidade de convocar a segunda colocada. Agora, conforme o DER, a previsão é de entrega em abril de 2018. Além da construção de segunda pista, estão previstas a pavimentação dos acostamentos entre o km 179 e o km 189 e outras melhorias, como a sinalização.

O órgão estima que 65% das obras estão concluídas. O trecho não duplicado ficou marcado pela tragédia dos noivos Hector Coutinho e Sthefani Nathalin, que morreram em acidente, logo após se casarem em São Pedro, em agosto de 2016. O carro em que estavam bateu de frente num caminhão.

Parada. A duplicação de um trecho da rodovia Waldomiro Correa de Camargo (SP-79), entre Sorocaba e Itu, está parada desde março de 2015. A obra foi lançada em 2012 pelo DER com previsão de término em fevereiro de 2014, ao custo de R$ 130,8 milhões. O DER informou que elabora minuta de edital para recontratar empresa que terminará os serviços. O trecho foi dividido em dois lotes, sendo que no lote 1 foram concluídos 96% das obras, e no 2, cerca de 98%. O valor orçado para a retomada de obras é de cerca de R$ 25 milhões.