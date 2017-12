DER instala radares em cinco rodovias na Grande SP e no litoral

SÃO PAULO - A partir desta sexta-feira, 15, cinco rodovias do Estado terão radares de velocidade em operação para aplicar multas a quem exceder os limites. São elas: Índio Tibiriçá e Raposo Tavares, na Grande São Paulo; Doutor Manoel Hyppolito Rego e Pinheiro e Osvaldo Cruz, no litoral (entre Ubatuba e Caraguatatuba); e Floriano Rodrigues, em Taubaté. Os aparelhos são de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Na Índio Tibiriçá, o radar será de 50 km/h. Na Raposo Tavares, serão de 80 km/h e 90 km/h. No litoral, na Doutor Manoel Hyppolito Rego e na Osvaldo Cruz, também 50 km/h. Já na Floriano Rodrigues, os limites serão de 80 km/h e 100 km/h.

Por meio de nota, o DER informou que os radares e as rodovias já estão com a sinalização adequada aos novos equipamentos.