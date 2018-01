Deputado se diz forçado a posar com material pornô durante assalto em SP

SÃO PAULO - O deputado estadual paulista Padre Afonso Lobato (PV) foi vítima de um assalto à sua residência, no bairro da Independência, em Taubaté, no interior do estado, na manhã desta sexta-feira, 9. Por volta das 8h, cinco criminosos armados invadiram o imóvel, após anunciar a entrega de uma cesta de café da manhã e render uma funcionária.

Durante o assalto, os bandidos fizeram com que Lobato posasse para fotos segurando material pornográfico trazido por eles em uma sacola. O parlamentar também foi obrigado a proferir palavras e frases "de baixo calão", segundo nota divulgada por seu assessor.

Além de Padre Afonso, duas funcionárias e o motorista foram amarrados com algemas de plástico e permaneceram assim por mais de uma hora enquanto a casa era revirada, mas ninguém ficou ferido. De acordo com o deputado, os assaltantes estavam em busca de R$ 1,5 milhão, valor que supostamente estaria escondido na casa.

Os criminosos acabaram levando R$ 9 mil que estavam no cofre da residência, além de relógios, óculos de sol roupas e um celular. O caso foi registrado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Taubaté.