Deputado salta do carro alegórico na última hora Acometido de forte dor na lombar, o deputado federal Gabriel Chalita (PSB-SP) pulou fora do desfile da Vai-Vai na última hora. A escola sairia no sambódromo do Anhembi às 4 horas de hoje. O plano é que Chalita estivesse no carro alegórico número 5, do Triunfo, que representava a orquestra no enredo A música Venceu. Mas não dava mesmo: o deputado precisou até de consultas emergenciais de acupuntura para tentar acabar com a dor.