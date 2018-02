No mesmo evento, o secretário Antidrogas de Curitiba, Hamilton Klein, foi um dos mais enfáticos até agora em criticar a decisão do Supremo. "É digna do programa dos Trapalhões. Agora qualquer maluco poderá pedir a legalização de marcha pelo nazismo, pelo racismo, pelo estupro, já que decidiram que a liberdade de expressão é irrestrita. O STF será obrigado a voltar atrás pela pressão da população."