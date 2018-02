Deputado petista fica com Relações Governamentais Ex-vereador e atual deputado estadual pelo PT, João Antonio é o escolhido do futuro prefeito Fernando Haddad (PT) para assumir a Secretaria de Relações Governamentais. O nome do petista, que já ocupou o posto de líder da oposição da Câmara, será anunciado nos próximos dias.