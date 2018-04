Deputado paraguaio é acusado de levar 3 filhos de ex-mulher à força em Ponta Porã O deputado federal do Paraguai Nardy Gomez Katevek, do Partido Colorado, é acusado ter atravessado a fronteira e ter sequestrado, em Ponta Porã (MS), três filhos que tem com sua ex-mulher, a brasileira Valeska Rodrigues Arevalos. Ele teria invadido a casa com dois seguranças armados e fugido para o Paraguai.