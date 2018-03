Deputado estadual é agredido em Diadema O deputado estadual Jooji Hato (PMDB) foi agredido com uma coronhada na cabeça e um chute nas costas em um assalto na manhã de ontem em Diadema, no ABC. Hato, o filho e um engenheiro vistoriavam uma obra particular no bairro Taboão quando foram abordados por três homens - dois armados. O trio pegou dinheiro, celulares e relógios e fugiu na Pajero do filho do deputado. O veículo foi encontrado no mesmo bairro, mas ninguém foi preso.