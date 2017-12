Deputado acusa Pms de agressão e ameaça Um sargento e outros três PMs do 48.º Batalhão são acusados de ter agredido na tarde de anteontem, na zona leste, o deputado estadual eleito Luiz Moura (PT), de 39 anos. O parlamentar prestou queixa no 67.º DP (Jardim Robru). O major Carlos Alberto Protti, subcomandante do 48.º, disse que vai apurar o caso e, se ocorreu excesso, tomará "as providências cabíveis".