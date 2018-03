Deputada cadeirante leva 1 hora para desembarcar

Em dezembro, o arquiteto Fernando Porto de Vasconcellos, de 71 anos, sofreu um acidente no ambulift de Congonhas e está internado em estado grave até hoje. Já a caminho do saguão de desembarque, o carro freou bruscamente e a cadeira de rodas tombou, fazendo Vasconcellos cair e bater a cabeça. Segundo o hospital, ele ainda não recuperou as funções neuromotoras e congnitivas, e também não está plenamente consciente. A Infraero abriu sindicância.