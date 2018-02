Depressão e álcool no trabalho Suponha que você ande desanimado, ansioso, irritado, com dificuldade de concentração, pouco assertivo, sem apetite e com insônia há mais de um mês. Vai ao psiquiatra, que diagnostica depressão, prescreve um remédio e sugere uma licença médica de duas semanas. Fácil de colocar em prática? Não! Segundo um trabalho inglês, revelado pelo jornal Daily Mail na semana passada, 70% dos chefes consideram que depressão e ansiedade não são motivos aceitáveis para se faltar ao trabalho.