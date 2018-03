Depósito do Grupo Pão de Açúcar pega fogo em Osasco

SÃO PAULO - Um depósito de um supermercado do Grupo Pão de Açúcar, localizado na Avenida Dr. Alberto Jackson Byington, 3.077, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira, 27.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 21 horas, o incêndio estava controlado e equipes do 18° Grupamento de Bombeiros permaneciam no local para a operação de rescaldo, removendo alguns focos.

Uma extensa nuvem de fumaça escura tomou conta do céu e pode ser vista da Marginal do Tietê.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, seis viaturas ficaram no local com 20 homens atuando nos trabalhos finais.

Incêndio controlado em Osasco. Equipes do 18°GB permanecerão na operação rescaldo, removendo alguns focos. Ficarão ainda 6 viaturas com 20 homens. pic.twitter.com/FONcsMpAfy — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 27 de dezembro de 2017

Não há registro de feridos, segundo o Grupo GPA. Assim que o incêndio começou o imóvel foi evacuado, segundo a assessoria de imprensa do grupo. De acordo com os bombeiros, a causa do incêndio ainda será apurada, mas é provável que ela tenha começado no forro do galpão. A empresa diz que vai colaborar para a apuração das causas do acidente.