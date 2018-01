Depósito da Melhoramentos pega fogo em Caieiras, na Grande SP

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um dos galpões da empresa Melhoramentos Papéis pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 23, em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

Segundo os bombeiros, 21 equipes, com 59 homens, foram acionadas para controlar as chamas, na altura do km 34 da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, por volta das 10h30.

O galpão, usado como depósito para papel higiênico já produzido pela empresa, ficou totalmente destruído, segundo os bombeiros. Os demais galpões da companhia não foram atingidos.

Ninguém ficou ferido. Segundo os bombeiros, as equipes faziam, por volta das 13 horas, a operação rescaldo.