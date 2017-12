Depois do temporal de terça, previsão é de mais chuva em SP

Depois do temporal que atingiu a capital paulista na terça-feira, 6, a previsão é de mais chuva forte nesta quarta-feira, 7. O dia começou com sol e temperatura em elevação na capital paulista, mas há possibilidade de pancadas de chuva forte novamente no fim da tarde, segundo prevê o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ao longo do dia, a temperatura se eleva e deve chegar aos 28ºC no período da tarde.

Uma frente fria que passou pelo Sul do País chega a São Paulo e provoca pancadas de chuva. Há alerta para o risco de chuva forte, que deve vir acompanhada de rajadas de vento e eventualmente queda de granizo. Segundo o CGE, os maiores volumes de chuva são esperados para a quinta-feira, quando a frente fria chega efetivamente ao Sudeste, trazendo chuvas e declínio das temperaturas.

Na terça, tempo mudou no meio da tarde e o céu ficou escuro no centro da capital. Foto: Paulo Pinto/AE

Na terça, o forte temporal deixou 22 bairros da capital em estado de atenção. Segundo o CGE, a chuva foi provocada pelo forte calor que atingiu a cidade e pela umidade, que formaram áreas de instabilidade. Houve queda de granizo no Ipiranga, na região da Rua Vergueiro e em Campo Limpo, na zona sul. Os ventos chegaram a 40 km/h, às 16h, no Aeroporto de Congonhas.