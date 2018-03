''Depois do que aconteceu no Rio, fiquei com muito medo'' A dona de casa Suzana dos Santos Araújo, de 25 anos, não vê a hora de deixar a Serra do Mar, em Cubatão, e se mudar para um conjunto habitacional. Ela, o marido e os quatro filhos vivem há dez anos no bairro Grotão, uma espécie de vale no começo da subida da serra que integra os chamados bairros-cota. "Para salvar esse povo quando chove é Deus mesmo. Fica só o lamaçal e a água correndo pelo lado de fora. Depois do que aconteceu no Rio, fiquei com muito medo."