Depois do público, um júri pra lá de variado Os participantes da pesquisa Que SP Vc Quer? - feita pelo Estado em parceria com o Ibope Conecta - também definiram as propostas finalistas nas 12 diferentes categorias. A cada vez que avaliavam uma sugestão, eles faziam sua média aumentar ou diminuir. As dez ideias mais bem votadas em cada tema foram depois submetidas a uma seleção final, feita por dez jurados que, sem saber os nomes dos autores, listaram suas propostas preferidas. Ao lado, você pode conhecer um pouco sobre cada integrante do júri.