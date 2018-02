Depois do público, um júri para lá de variado

SÃO PAULO - Além de dar sua ideia para melhorar São Paulo, os participantes da pesquisa Que SP Vc Quer? acabaram definindo as propostas finalistas em cada uma das 12 categorias. A cada vez que votavam na sugestão de outro participante, faziam a respectiva média aumentar ou diminuir. As dez ideias mais bem avaliadas em cada tema foram depois submetidas a uma seleção final, feita por dez jurados que, sem saber os nomes dos autores, listaram suas preferidas. Abaixo, você pode conhecer um pouco sobre cada integrante do júri:

Benedito Lima de Toledo

Arquiteto e urbanista, é professor de História da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e autor de vários livros.

Oded Grajew

É coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, que agrega mais de 600 organizações da sociedade civil que visam a acompanhar políticas públicas na capital.

José Roberto Nalini

Desembargador e corregedor-geral da Justiça de São Paulo, é professor universitário, membro da Academia Paulista de Letras e autor de livros de Direito.

Regina Meyer

Com pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (USP), Regina Meyer é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) desde 1985.

José Roberto de Toledo

Jornalista especializado em análise de pesquisas e reportagens com auxílio do computador. É colunista do Estado e blogueiro do portal estadão.com.br.

Roberto Loeb

Arquiteto e professor universitário, assina prédios conhecidos de SP e já teve projetos expostos em Paris, Canadá e Estados Unidos, além de Masp e MAM-Rio.

Sérgio Vaz

Poeta e referência cultural na periferia paulistana, é fundador e coordenador do sarau da Cooperativa Cultural da Periferia (Cooperifa), na zona sul da cidade.

Sérgio Ejzenberg

Engenheiro e consultor de Transportes, atuou 13 anos na Companhia de Engenharia de Tráfego e é especialista em Engenharia de Tráfego e acidentes de trânsito.

Milton Hatoum

Um dos maiores escritores brasileiros, é também tradutor, professor e arquiteto. Seus livros venderam mais de 200 mil exemplares e foram traduzidos em 10 países.

Luciana Garbin

Mestre em Comunicação Social, é editora dos cadernos Cidades e Metrópole do Estado e coautora do blog e do livro Álbum de Retratos - Photographias Brazileiras.