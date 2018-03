Depois do incêndio vem a bonança Já deve ter escola de samba até de São Paulo programando tocar fogo no barracão em janeiro de 2012. Pergunta só aos componentes das cariocas União da Ilha, Grande Rio e Portela como foi bom desfilar neste ano dispensados do julgamento oficial, contrapartida aos prejuízos amargados pelas três agremiações no incêndio de um mês atrás na Cidade do Samba. Sem pressão de busca pela vitória ou risco de rebaixamento, o carnaval fica muito mais divertido para quem sabe brincar com os pés.