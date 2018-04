Depois do game na TV, o jazz no rádio

Quando o game show de merchandising acabou, em 1998 - e depois de uma tentativa frustrada de reeditá-lo na TV Record -, Côrte Real se afastou da telinha.

Aos 59 anos, o ator reaparecerá a partir do dia 17 na TV Globo. Ele interpretará um político candidato à Presidência da República na minissérie O Brado Retumbante. Fará apenas uma ponta, em três capítulos. Mas se diz satisfeito com o retorno, "Fiquei bem feliz de terem me chamado e de voltar à TV Globo 40 anos depois" disse.

Côrte Real começou a carreira em 1962, como o Confúcio do programa Papai sabe nada, da Record, ao lado de toda a família. Depois, passou para a Família Trapo. Participou também da Escolinha muito Louca, comandada pelo cantor Sidney Magal na Band. Hoje, ele tem um programa de jazz na rádio USP FM aos domingos. E se apresenta com as bandas Blues For Fun e Juke Box - esta só de jingles. /