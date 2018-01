Depois do Carnaval, chuva volta a alagar cidade de SP

Cruzamento da rua Rua Turiassu com a av. Antártica, na zona oeste. Foto: Keiny Andrade/AE

SÃO PAULO - Depois de vários dias de calor intenso, volta a chover forte na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 17, que marca a volta do feriado de Carnaval.

A forte chuva atinge toda a capital nesta e deixou pontos de alagamento que prejudicam o trânsito na cidade em uma dia de pouco congestionamento. Um alagamento interdita totalmente a Avenida 23 de Maio, sentido Congonhas, na altura do Viaduto Euclides Figueiredo, pouco antes do Túnel Anhangabaú.

A Rua Turiassu, na zona oeste, também está interditada por um alagamento, nas três faixas do sentido bairro. No cruzamento com a avenida Antártica, uma das vacas do CowParade, evento de arte pública que espalha esculturas do animal criadas por artistas em todo o mundo, foi parcialmente encoberta. Já a Avenida Cruzeiro do Sul tem um ponto de alagamento que interdita as faixa do sentido Ipiranga, da Avenida Zaki Narchi até o Metrô Santana.

Avenida 9 de Julho, na região central, alagada com as fortes chuvas em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/AE

O mau tempo colocou toda a cidade em estado de atenção às 17h40. Primeiro, as chuvas começaram a atingir as regiões leste, sudeste, oeste, sul e a Marginal do Pinheiros às 16 horas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, 1h40 depois, as zonas norte, centro e a Marginal do Tietê entraram em estado de atenção.

Alagamento na Avenida Marquês de São Vicente, na zona oeste, altura do número 1700. Foto: Tiago Queiroz/AE

As marginais também têm dois pontos críticos intransitáveis. A pista local da Marginal do Tietê está totalmente interditadas na altura da Ponte Atílio Fontana, enquanto a Marginal do Pinheiros tem uma faixa interditadas, sentido Castello Branco, na altura da Rua do Sumidouro.

Até às 18h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava apenas 10 km de engarrafamento. Às 19h30, 35 km eram registrados.

Aeroportos

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, foi fechado às 18h49 de hoje, em razão das fortes chuvas que atingem a capital.

A pista do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, foi fechada às 19 horas desta quarta-feira, 17, após um avião de pequeno porte derrapar durante o pouso.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ninguém ficou ferido. O número de passageiros não foi divulgado pela estatal.

Por Maíra Teixeira e Priscila Trindade, da Central de Notícias

Notícia atualizada às 22h55.