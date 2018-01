Depois de recorde de frio, sol aparece entre nuvens em SP

A semana começa com frio na capital paulista, mesmo com a presença do sol, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Nesta segunda-feira, 18, o sol aparece ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas e deixando o tempo agradável durante a tarde.

O tempo permanece seco e não há previsão de chuvas. A máxima deve oscilar entre os 25ºC, no período da tarde. No fim de semana, São Paulo registrou as madrugadas mais frias do ano. De sábado para domingo, os termômetros chegaram a marcar 12,4ºC.