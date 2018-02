Depois de quase sete horas, motoristas de ônibus encerram greve na zona oeste

Atualizada às 12h40

SÃO PAULO - Depois de quase sete horas de paralisação, motoristas e cobradores que trabalham para a Viação Transppass, responsável pelo transporte em parte da zona oeste de São Paulo, terminaram a greve que havia começado às 3h30 desta terça-feira, 22. De acordo com a SPTrans, às 11h os carros começaram a sair das duas garagens que estavam paralisadas.

As duas garagens da Transppass contam com cerca de 360 ônibus, que servem 52 linhas em bairros como Vila Sônia, Butantã, Lapa, Barra Funda e o centro da cidade. Todos os dias, essa linha atende a mais de 63 mil passageiros.

Os funcionários reivindicavam principalmente o fim do banco de horas e que a empresa pagasse pelas horas extras. Segundo o secretário de finanças do Sindicato de Motoristas (Sindimotoristas), José Valdevan Santos, funcionários trabalhavam até 80 horas a mais e recebiam apenas por 52 horas. "A empresa estava lesando as horas extras dos funcionários".

Segundo Santos, a empresa se comprometeu ainda a revisar a escala de horários, a voltar a entregar o holerite a seus funcionários e a não descontar tíquetes-refeição daqueles que apresentarem atestado médico.