Depois de manhã tranqüila, motorista enfrenta lentidão em SP

Depois de uma manhã tranqüila e sem muito trânsito, o motorista que enfrentava 57 km de congestionamento por volta das 14h45 desta terça-feira, 23. A lentidão está acima da média para o horário. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no mesmo horário, o pior trecho estava no Corredor Norte-Sul, formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, sentido Aeroporto, onde a lentidão era de 6,4 km, desde a Praça da Bandeira até o Viaduto Onze de Junho. Na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, havia lentidão em 6,2 km, desde a Rua da Coroa até a Ponte Julio de Mesquita Neto. Ainda neste sentido da pista expressa da Marginal do Tietê, o trânsito estava carregado por 4,2 km, entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros.