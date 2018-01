Depois de manhã de recorde, SP tem trânsito ruim à tarde

Depois de uma manhã com recorde de trânsito no ano, o motorista enfrenta congestionamento na tarde desta sexta-feira, 6. Por volta das 19h, a cidade tinha cerca de 162 km de lentidão, em razão do excesso de veículos. A tendência é que a situação piore nas próximas horas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A Marginal do Tietê tem quase 17 km de lentidão no sentido Ayrton Senna. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Trechos em vermelho têm lentidão e devem ser evitados pelo motorista nesta tarde de sexta Piores pontos de lentidão às 19 horas - Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, por 17 km, da saída da Castelo até a Jânio Quadros; - Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, por 9 km, da Bandeira até o Vd. João Julião da Costa Aguiar; - Av. dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, por 7 km, da marginal até o Vd. Aliomar Baleeiro; - Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, por 6,5 km, da Ponte Cidade Jardim até Alexandre Mackenzie. Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida Ibirapuera: congestionada no sentido centro, desde a Avenida dos Bandeirantes até o Viaduto Indianópolis. - Rua das Juntas Provisórias: lentidão no sentido Vila Prudente, desde a Rua do Grito até o Viaduto Grande São Paulo. Zona norte - Avenida Cruzeiro do Sul: trânsito complicado no sentido Ipiranga, desde a Rua Pedro Vicente até a Avenida do Estado. Zona oeste - Avenida Rebouças: morosidade no sentido centro, desde o desemboque do Túnel Maria Carolina até a Avenida Brasil. - Ligação Leste-Oeste: trânsito carregado Penha, desde a Praça Pérola Byington até a Avenida Alcantara Machado. Zona leste - Radial Leste: engarrafada no sentido bairro, entre as ruas Wandenkolk e Piratininga. Centro - Avenida do Estado: trânsito ruim no sentido Ipiranga, desde a Rua Leais Paulistanos até a Avenida Juntas Provisórias. - Avenida Paulista: lentidão no sentido Paraíso, entre as alamedas Casa Branca e Joaquim Eugenio de Lima. Texto ampliado às 19 horas para acréscimo de informações.