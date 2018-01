Depois de incêndio, shopping no Brás ficará fechado por tempo indeterminado

Atualizado às 13h35

SÃO PAULO - As galerias do Shopping 25 no Brás, na região central da capital paulista, permaneceram interditadas após o incêndio de grandes proporções que atingiu o local na noite deste domingo, 21. Pelo menos 10 lojas que ficavam atrás das galerias, na Rua Miller, também foram atingidas e continuaram fechadas.

Segundo o capitão Mario Augusto Damiati, do Corpo de Bombeiros. o espaço ficará fechado por tempo indeterminado. "Parte da estrutura metálica da cobertura veio abaixo", explicou. Os bombeiros trabalham na tarde desta segunda-feira para remover os materiais queimados e atuar na prevenção. "Encontramos muito material de estoque: plástico, tecido...", afirmou. De acordo com o capitão, um engenheiro da prefeitura já verificou as instalações no local.A perícia fez fotos dentro do shopping e vai apurar os motivos do incêndio.

Às 12h desta segunda-feira, 22, o Corpo de Bombeiros fazia buscas por corpos no local, com seis viaturas e 18 agentes. Os comerciantes foram chamados em ordem alfabética para verificar as galerias.

O vendedor de tênis Paulo Costa, de 18 anos, teve de cancelar às pressas o passeio de fim de ano. "Eu recebo por venda. Tinha várias encomendas que os clientes ficaram de vir buscar. Estragou tudo", contou o jovem, que viajaria a Peruíbe com os amigos na próxima sexta-feira, 26. "Caiu o teto, a loja já era."