Depois de frio recorde, sol deve elevar temperaturas em São Paulo

SÃO PAULO - A partir desta quarta-feira, 29, o tempo começa a esquentar na capital paulista, embora as madrugadas continuem frias nos próximos dias. Nas madrugadas os termômetros podem chegar aos 8ºC, mas ao longo do dia o sol elevará as temperaturas. As máximas previstas ficarão em torno de 21ºC.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a massa de ar polar mantém o tempo seco e estável na cidade, dificultando a dispersão de poluentes.

Hoje o dia começou gelado e com temperaturas oscilando em torno dos 4ºC, o que favoreceu a formação de geadas em alguns pontos da Grande São Paulo.

Os aeroportos de Guarulhos, na Grande São Paulo, e Campo de Marte, na zona norte, registraram 3ºC por volta das 6 horas.