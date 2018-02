Depois de dia quente, SP tem pancadas de chuva à tarde; frente fria deve chegar hoje

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a maior parte da cidade teve chuva fraca, mas na Marginal do Tietê, na zona norte, as pancadas foram mais fortes. Mesmo assim, não foram registrados pontos de alagamento intransitáveis.

A chegada de uma frente fria nesta semana deve diminuir a temperatura. Hoje o dia ainda começa com sol, alcançando máxima de 27°C. No fim da tarde, a chegada da frente fria provocará chuvas e rajadas de vento. A temperatura segue caindo amanhã, com máxima de 23°C.