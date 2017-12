Depois de 5 horas de chuva, SP tem 11 pontos de alagamentos

Depois de quase cinco horas de chuva, a cidade de São Paulo saiu do estado de atenção por volta das 16 horas, segundo informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Apesar da notícia, até às 16h50 haviam 11 pontos de alagamentos. Todos transitáveis. Durante o período de fortes chuvas, a cidade registrou 18 pontos de alagamento.

Por volta das 16h50, a cidade registrava 31 km de vias congestionadas. O local com maior lentidão era a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista enfrentava 7,7 km de tráfego intenso, da Ponte do Piqueri até a Rua Azurita.

Acompanhe os locais alagados:

- Marginal do Pinheiros, 500 metros antes da Ponte Engenheiro Roberto Zuccolo, sentido Interlagos;

- Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, perto da ponte Eusébio Matoso;

- Avenida Robert Kennedy, próximo da Rua das Paineiras

- Avenida Interlagos, com Avenida Sargento Geraldo Santana, sentido bairro;

- Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, na Ponte dos Remédios

- Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, perto da Ponte Vila Guilherme;

- Avenida Alcantara Machado, com a Rua da Figueira, em direção a Penha;

- Avenida Olavo Fontoura, altura do número 1500, sentido Casa Verde;

- Marginal do Pinheiros, pista expressa, perto da Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido castelo Branco;

- Marginal do Pinheiros, pista local, 200 metros antes da Ponte do Morumbi, sentido Ayrton Senna;

- Viaduto José Colassuono , perto do Viaduto Grande São Paulo.

(Priscila Trindade, da Central de Notícias/17h02)