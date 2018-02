Depois de 2000, assassinatos voltam a taxas dos anos 60

O crescimento do número de presos poderia ser uma hipótese. Mas por que as prisões só conseguem diminuir os assassinatos, enquanto os roubos, também vulneráveis à ação da polícia, continuam crescendo?

Conhecer as motivações por trás dos homicídios ajuda a encontrar respostas. Quando os assassinatos começaram a crescer nos anos 1970, acreditava-se que as mortes ajudariam a limitar a desordem que ameaçava os bairros que surgiam. Era a época dos grupos de extermínio na PM e dos justiceiros. Os resultados desastrosos dessa tática, no entanto, foram ficando claros com o passar dos anos. Os assassinatos, em vez de garantirem a ordem, provocavam intensos ciclos de vingança, que fugiam ao controle de todos. O próprio assassino passava a ter os dias contados, já que seria vingado. Era um tipo de crime em que todos perdiam. Parar de matar era algo que interessava a todos. Por isso o pacto se consolidou - com ajuda do Estado.